Army reservists nanghatag og pinaskohan sa Mandaue City Jail

Nipahigayon og gift giving ang mga ginsakpan sa kasundaluhan sa 1901st Ready Reserve Infantry Brigade niadtong Disyembre 17, 2025, sa mga binilanggo sa Dakbayan sa Mandaue.
Inay unta mopahigayon sa ilang tinuig nga Christmas Party, ang mga reservist nanghatag og pinaskohan sa mga Person Deprive of Liberty (PDL) sa Mandaue City Jail – Male Dormitory sa Barangay Labogon.
Nangulo si Brig. General Erik Miguel Espina, ang Commanding Officer sa 1901st RRIBDe sa pagpanghatag.
Gisugdan ang kalihukan sa usa ka Santos nga Misa sulod sa maong pasilidad pinaagi ni Padre Anton Belarde sa Don Bosco inabagan usab sa Mandaue City Jail PDL Choir Group.
Pagkahuman sa misa, nagpasalamat ang mga PDL ngadto ni Padre Anton Belarde.
Nipakita sab sa ilang tagsa tagsa ka talento ang mga PDL agig paglingaw ug nikanta usab si Lt. Ailyn Tumalon.
Nitambong sa kalihukan ang Sergeant Major sa 1901st RRIbde nga si MSG Gene Anthony Valenzuela ug mga kauban nga naglakip nila ni Sgt Mark Pogoy , Pfc Michael Lucero, Pfc Lea Racaza, Pvt Peter Ewayan, Pvt Jennifer Harville, Pvt Narciso Sinugbuhan Jr., ug Pvt Efrel Carian nga maoy nanghatag sa mga towel, candies, biscuits, bibles, mga tsinelas, ug mga tambal.
Gidad-an sab ang mga piniriso og mga pack lunch sa maong grupo. / PR