Arraignment ni VP Sara, giuswag

Giuswag sa Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ni Bise Presidente Sara Duterte sa tulo ka kaso sa grave threats niadtong Biyernes, Septiyembre 11, 2026.
Wala pay usa ka oras human niabot sa Quezon City Hall of Justice, nigawas na sa building si Duterte uban sa iyang igsuon nga si Rep. Paolo Duterte.
Nitugot ang korte ang mosyon sa depensa nga ipalangan una ang arraignment samtang tun-an pa sa huwes ang ilang mosyon.
Wala ipadayag sa legal counsel ni Duterte nga si Atty. Paul Lawrence Lim ang detalye sa maong mosyon.
Niadtong Agusto 21, 2026, niduso ang kampo ni Duterte og petition for certiorari and prohibition batok sa information nga gisumite sa Quezon City court.
Pinaagi niini, gipangayo sa kampo nga ipahunong ang mga proseso sa kaso ug ideklarar nga dili balido ang mga kaso batok kaniya.
Tulo ka ihap sa grave threats ang giatubang ni Duterte tungod sa iyang pahayag nga napangita siya og tawo nga mopatay kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug niadtong panahona lakip si House Speaker Martin Romualdez sa higayon nga siya mapatay.
Gipagawas ni Duterte ang maong pahayag atol sa usa ka online press conference niadtong Nobiyembre 23, 2024.
Nipiyansa si Duterte human magpagawas og arrest warrant batok kaniya ang korte niadtong Septiyembre 4, 2026.
MARCOS, IPA-RESIGN
Human sa korte, nilahos si Duterte sa atubangan sa Quezon City Hall aron makigtagbo sa iyang mga suporter ug nanawagan sa pagpa-resign ni Marcos.
Matod niya, gikinahanglan nga mokanaog ang presidente aron mahuman ang pag-antos sa mga Pilipino.
“I saw with my own eyes the abuse by Marcos. Remember, we will continue to call for the removal of the problem facing our country, whose name is Bongbong Marcos. Leave, you liar, you abuser,” matod pa ni Duterte sa pinulongan nga Tagalog.
“He has no gratitude to the Filipino people, no gratitude to all those who went to the polls to put him in office. He has no shame. That’s what happens when you’re an addict—you no longer think based on reality. We will continue to fight against abusers, addicts and corrupt officials,” Dugang pa niya. /