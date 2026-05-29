Arrest warrant batok ni Jinggoy Estrada ug uban pa, nigawas na

Giisyu na sa Sandiganbayan Second Division ang warrant of arrest batok kang Senador Jinggoy Estrada ug kanhi Public Works and Highways secretary Manuel Bonoan kalabot sa mga kasong graft nga gipasaka batok kanila sa Office of the Ombudsman tungod sa giingong anomaliya nga mga proyekto sa flood control.
Ang Second Division sa anti-graft court nga gipangulohan ni Presiding Justice Geraldine Econg, niluwat sab og hold departure order batok kang Estrada, Bonoan, ug sa uban pa nilang kauban nga sinumbong — ang mga engineer nga sila si Denryl Cortuna, Arturo Gonzales Jr., ug Manny Bulosan.
Usa ka kasong plunder ang gipasaka sab batok kang Estrada ug sa iyang mga kauban nga sinumbong, ug kini na-raffle ngadto sa Sandiganbayan 5th Division.
Una na nga gipahayag sa Ombudsman nga ang mga sumbong naggumikan sa “makuti nga mekanismo, ilegal nga pagsal-ot sa pundo sa badyet (budgetary insertions), ug mga alokasyon sa proyekto sulod sa imprastraktura sa DPWH alang sa fiscal year 2025.”
Giangkon sa mga piskal nga gibanabanang P573 milyunes nga giingong kickback ang gitunol ngadto kang Estrada human gipundo ang kuwarta ngadto sa mga natudlong proyekto sa imprastraktura.