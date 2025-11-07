Artificial dam nakapasamot sa baha sa Gaway-Gaway, San Remegio

Grabeng baha ang nasinati sa Sityo Tigib, Barangay Gaway-Gaway, San Remigio, human sa kusog nga pag-uwan dala sa Bagyong Tino.
Kining maong uwan natigom sa napundo nga yuta human sa landslide nga maoy nahimong natural nga dam dihang niigo ang magnitude 6.9 nga linog sa amihanang Sugbo niadtong Septiyembre.
Si Mayor Mariano Martinez sa usa ka pamahayag niadtong Nobiyembre 7, 2025, nagkanayon nga ang mga lokal nga opisyal nagkugi sa pagsulbad sa nagkataas nga level sa tubig sa dapit tali sa Barangay Gaway-Gaway sa San Remigio ug Barangay Anonang Sur.
Ang maong dapit gibabagan sa pagdahili sa yuta human sa linog, nga labaw pang nipasamot sa bagyo.
Naglaraw ang lungsod nga makig-alayon sa mga pribadong kontraktor aron makatabang sa pagpaubos sa level sa tubig.
Bisan og nasugdan na ang mga paningkamot sa pagpanglimpyo , gibutyag ni Martinez nga ang operasyon gisuspenso tungod sa dili lig-on nga kondisyon sa yuta .
Temporaryo usab nga gi-withdraw ang mga ekipo aron motabang sa mga disaster response operation sa mga dapit nga naigo sa bagyo sa Metro Cebu ug ubang lugar sa amihanang Sugbo.
Gikontak sa mayor ang Department of Public Works and Highways (DPWH), apan ang ahensiya niuna sa paghatag og prayoridad sa mga clearing operation human sa bagyo. / DPC