Arwind andam mobalik pagduwa sa PBA

Andam mobalik pagduwa si Arwind Santos sa Philippine Basketball Association (PBA) apan aduna siya’y kondisyon.
“Oo naman. Open ako,” daling tubag ni Santos sa pangutana kon naghunahuna pa siyang moduwa pagbalik sa labing unang professional nga liga sa Asya, nga napatik sa Spin.ph.
Nigawas kining maong ideya human napamatud-an ni Santos nga bisan sa edad nga 44, aduna pa siya’y saktong ikabuga nga nasaksihan atol sa iyang pagduwa kauban ang Rookies/Sophomores squad sa side event sa Season 50 All-Star weekend ning bag-uhay lang sa Candon City Arena sa Ilocos Sur.
Gipasabot sa kanhi two-time Finals MVP ug two-time Best Player of the Conference awardee nga moduwa lang siya pagbalik sa PBA kon hatagan gihapon siya og igong playing time.
“Sabi ko sa kanila (teammates), kung maglalaro ako, ayoko yung papalakpak lang sa bench. Gusto ko maglalaro ako. Hindi ako pupunta (sa game) para mag-cheer lang,” matod sa No. 2 overall pick sa Air21 Express niadtong 2006.
Nakakulit og dakong pangalan si Santos dihang nabalhin siya sa San Miguel Beermen diin niya nakuha ang tanan niyang siyam ka mga titulo sa PBA. / ESL