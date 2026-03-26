ASA KA KARONG SEMANA SANTA: BALAY O SUROY?

Nia ang pipila sa showbiz kon asa nila plano iselebrar ang Semana Santa. Apan Team Balay ka man o Team Suroy, ang importante nga naa ang diwa sa kasaulogan ug lawom nga espirituhanon nga pagpamalandong.
𝗦𝗛𝗔𝗜𝗥𝗔 𝗨𝗚 𝗘𝗔
Ang magtiayong Shaira Diaz ug EA Guzman mas gipili ang Team Bahay. “𝘐𝘵𝘰𝘯𝘨 𝘏𝘰𝘭𝘺 𝘞𝘦𝘦𝘬 𝘯𝘢 𝘪𝘵𝘰, 𝘨𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘬𝘰 𝘮𝘢𝘨𝘯𝘪𝘭𝘢𝘺-𝘯𝘪𝘭𝘢𝘺 𝘴𝘪𝘺𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦. 𝘎𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘬𝘰 𝘪𝘣𝘪𝘨𝘢𝘺 𝘬𝘢𝘺 𝘎𝘰𝘥, 𝘬𝘢𝘴𝘪 '𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘯𝘢𝘯𝘨𝘺𝘢𝘳𝘪 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘵 𝘧𝘦𝘸 𝘮𝘰𝘯𝘵𝘩𝘴, 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘣𝘭𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥. 𝘈𝘯𝘥 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘦𝘥𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘢 𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘣𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘧𝘶𝘭, 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘦 𝘭𝘪𝘧𝘵 𝘪𝘵 𝘶𝘱 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘓𝘰𝘳𝘥.”
𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡 𝗔𝗡𝗦𝗔𝗬
“𝘈𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪𝘱 𝘬𝘰 𝘯𝘢𝘮𝘢𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺𝘰𝘯 𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘨-𝘥𝘳𝘪𝘷𝘦 𝘱𝘢-𝘉𝘪𝘤𝘰𝘭,” ni Allen Ansay kinsa gusto makauban ang pamilya sa paghandom sa Mahal nga Adlaw. Kini sa dili pa sila ma-busy ni Sofia Pablo sa ilang horror film nga “Huwag Kang Titingin” nga showing na sa Abril 15.
𝗖𝗔𝗣𝗥𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗔𝗬𝗘𝗧𝗔𝗡𝗢
Ang Kapuso big winner sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Caprice Cayetano mas excited makakita og bag-ong lugar. “𝘒𝘢𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘬𝘰 𝘱𝘰 𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺 𝘬𝘰, 𝘰𝘶𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘰𝘸𝘯 𝘰𝘳 𝘰𝘶𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘺 𝘱𝘰 𝘴𝘢𝘯𝘢. 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘏𝘰𝘭𝘺 𝘞𝘦𝘦𝘬 𝘱𝘰, 𝘨𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘰 𝘴𝘢𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘯𝘨 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺 𝘬𝘰 𝘮𝘢𝘨-𝘉𝘢𝘯𝘨𝘬𝘰𝘬.”
𝗦𝗢𝗙𝗜𝗔 𝗣𝗔𝗕𝗟𝗢
“𝘈𝘬𝘰 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺, 𝘏𝘰𝘭𝘺 𝘞𝘦𝘦𝘬 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘪𝘳𝘵𝘩𝘥𝘢𝘺 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘴 𝘬𝘰 𝘯𝘢 𝘳𝘪𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘮𝘢𝘨𝘬𝘢𝘥𝘪𝘬𝘪𝘵 𝘭𝘢𝘯𝘨. 𝘔𝘢𝘨-𝘒𝘰𝘳𝘦𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢,” sey sa Kapuso star sa interbyu sa 24 Oras. “𝘗𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘸𝘦𝘦𝘬 𝘬𝘰 𝘱𝘢 𝘭𝘢𝘯𝘨 𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘢 𝘉𝘢𝘩𝘢𝘺 𝘯𝘪 𝘒𝘶𝘺𝘢, 𝘨𝘰𝘢𝘭 𝘬𝘰 𝘯𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢 𝘯𝘢 𝘨𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘬𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘨-𝘒𝘰𝘳𝘦𝘢 𝘧𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.”
𝗛𝗘𝗔𝗧𝗛 𝗨𝗚 𝗞𝗥𝗬𝗦𝗧𝗔𝗟
“𝘔𝘺 𝘱𝘭𝘢𝘯 𝘴𝘢 𝘱𝘢𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘯𝘢 𝘏𝘰𝘭𝘺 𝘞𝘦𝘦𝘬 𝘱𝘰 𝘪𝘴 𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘯𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘴𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘯𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘴𝘢 𝘕𝘶𝘦𝘷𝘢 𝘌𝘤𝘪𝘫𝘢 𝘱𝘰,” ni Kapuso PBB Celebrity Collab Edition 2nd big placer Heath Jornales. Mao sab si Krystal Mejes, ang proud Waray nga taga-Leyte ug Samar ang kagikan. “𝘔𝘢𝘨-𝘴𝘱𝘦𝘯𝘥 𝘱𝘰 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘢𝘨-𝘳𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘰,” ni Kapamilya PBB Celebrity Collab 2nd big placer Krystal.
𝗕𝗔𝗥𝗕𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗘𝗭𝗔
Sa balay ra sab si Barbie kay naa ang iyang pamilya. “𝘔𝘪𝘯𝘢-𝘮𝘢𝘹𝘪𝘮𝘪𝘻𝘦 𝘬𝘰 𝘯𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘢𝘨𝘢 '𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘧𝘳𝘦𝘦 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘬𝘰 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘺 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺 '𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘮𝘺 𝘸𝘩𝘰𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺 𝘪𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘦, 𝘮𝘺 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳, 𝘮𝘺 𝘣𝘳𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳-𝘪𝘯-𝘭𝘢𝘸, 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘺 𝘯𝘦𝘱𝘩𝘦𝘸. 𝘒𝘢𝘮𝘪 𝘭𝘢𝘨𝘪 𝘮𝘢𝘨𝘬𝘢𝘬𝘢𝘴𝘢𝘮𝘢 𝘯𝘨 𝘣𝘶𝘰𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺𝘢 𝘬𝘰 𝘴𝘰 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘰, '𝘺𝘶𝘯 𝘯𝘢 '𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘨𝘪𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘏𝘰𝘭𝘺 𝘞𝘦𝘦𝘬 𝘬𝘰.”
𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧 𝗘𝗩𝗔𝗡𝗚𝗘𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔
“𝘈𝘺𝘶𝘯 𝘮𝘢𝘨𝘵𝘢𝘵𝘳𝘢𝘣𝘢𝘩𝘰 𝘱𝘢 𝘳𝘪𝘯 𝘢𝘬𝘰 (𝘭𝘢𝘶𝘨𝘩𝘴). 𝘐 𝘸𝘰𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘏𝘰𝘭𝘺 𝘞𝘦𝘦𝘬, 𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘬.” Apan ang sugyot sa Global fashion icon sa mga walay trabaho karong Semana Santa, “𝘌𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘐 𝘮𝘦𝘢𝘯 𝘪𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬, 𝘦𝘯𝘫𝘰𝘺 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘥 𝘰𝘯𝘦𝘴.”