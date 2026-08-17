Asawa, anak sa tanod gitigbas sa silingan

Hugtanong gihimakak sa 23-anyos nga ulitawo ang pasangil nga siya maoy natigbas sa mag-inahan, niadtong pasado alas 10:00 sa gabii, Dominggo, Agusto 16, 2026, sa Barangay Paril bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga biktima pamilya niadtong barangay tanod nga si alyas Ik-ik nga giingong nibadlong ug nisumbag sa suspek sa diskohan ug gidudaha’ng panimawos ang motibo.
Ang suspek giilang nga si alyas Loyloy, mag-uuma, residente sa Sityo Upper Cantisang sa maong barangay.
Base sa pamahayag ni Police Captain Leonyl Iren, hepe sa Adlaon Police Station 13, nga nakasugat og sinumbagay si Loyloy sulod sa diskohan hinungdan nga gipagawas kay nagdala'g kasamok sa kalingawan.
"Nakakita na siya'g sumbagay sa diskohan mao to nga gipagawas siya. Kanang amahan (sa bata’ng biktima ug bana sa babaye’ng gitigbas) nasugatan siya (Loyloy) ug gibadlong ug gipangutana siya kinsay kontra,” saysay ni Police Captain Leonyl Iren.
Matod pa nga nasuko ug gihagit na hinuon sa suspek ang tanod, hinungdan nga giunhan og sumbag resulta sa pagkasarasay.
NAGDUMOT
“Naa siyay (suspek) pagdumot diay, gusto kuno siya mobawos. Nagtuo siya nga ang nagsukmag niya naa sa balay niya pag-adto niya wala man,” sigon sa opisyal.
Gisulong ni Loyloy ang balay sa tanod nga nisumbag kaniya apan wa kini sa balay ug iyang napahimungtan ang asawa ug anak.
Gikataho nga walay kaluoy nga gipanigbas sa suspek ang mga biktima nga nahinanok sa pagkatulog.
Kasamtangan nga gidala sa tambalanan ang mga biktima ug giingo’ng grabe ang mga samad tinigbasang naangkon sa bata diha sa iyang nawong.
NAA RA SA BALAY
Apan sa habig sa suspek, wala kini niangkon sa maong pasangil sanglit anaa ra siya sa ilang balay sa oras sa pagkahitabo.
"Gidakop ko nila kay ako kuno ang nanigbas. Wa ko kahibalo ana uy. Naa ra ko sa amoa ana gatagay sa akong papa niya didto ko nadakpan," taho ni Loyloy sa Superbalita Cebu.
Nangatarungan sab siya nga wala siya gamaoy sa diskohan, apan gipagawas lang siya kay dunay nireklamo nga wala siya nakabayad og entrance fee.
"Og nanigbas pa ko, gadala ko'g sundang. Wa ko manghilabot og sundang uy. Kon adto sa ilaha, naa diay nangadaot sa ilang mga sira (pultahan pasabot nga gipugos og abli) dira? Wa ko kahibalo ana uy," pamalibad sa suspek.
Matod niya nga gikulata siya ni alyas Ik-ik, usa ka barangay tanod, hinungdan nga nalukapa siya ug wala na siya nakabalos.
Base sa imbestigasyon nga sa dihang nahuwasan si Loyloy sa kahubog, nideretso na siya og uli sa ilaha ug didto nagtiwas og inom.
DILI AKO UY!
"Di na tinuod uy. Wa ko kahibalo gyud ana. Nakuha ang sundang niya ipakuan na nila sa akong kamot (finger print) kon ako ba gyud. Di sad maayo uy kay wa gyud ko kahibalo ana," dugang ni Loyloy.
Kasong frustrated murder ang kaso nga giandam karon batok sa suspek samtang ang mga biktima anaa na sa luwas nga kahimtang.