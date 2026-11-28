Nanawagan ang asawa sa kanhi PBA player PJ Simon nga si Jehza Huelar sa publiko nga tangtangon ang mga video nga nagpakita sa kataposang gutlo sa iyang bana nga gipang-post sa social media.
Mikaylap ang mga video sa nahimong kataposang mga gutlo ni Simon sa usa ka duwa sa basketball sa Davao human gibalita ang iyang pagpanaw niadtong Biyernes.
“At this time, we also sincerely appeal to everyone to help us report and take down videos circulating online showing PJ’s final moments at the gym. We understand that some may have shared these out of concern or without ill intentions, but we ask that you please refrain from sharing, reposting, or keeping these videos in circulation,” nagkanayon si Huelar sa iyang post. / RSC