Asean ang gipangandaman sa Lapu-Lapu, di ang Sinulog 2026

Di moapil ang Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Sinulog 2026 aron mag-sentro sa mga pagpangandam alang sa mga kalihukan sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) 2026 nga gitakda sa Enero.
Si Garry Lao, ang hepe sa City Tourism Office (CTO), niingon sa interview nga ang dakbayan nagtutok sa mga pagpangandam alang sa ilang papel isip usa sa mga host sa Asean 2026 nga magsugod sa Enero 26–30.
Bisan pa man nga gusto sa Lapu-Lapu nga moapil sa Sinulog, si Lao nipasabot nga ang desisyon nga dili moapil sa pista gihatagan og maayong pagtagad, ug ang mga mananayaw nakasabot sa balido nga mga rason.
Bisan tuod nga ang CTO makahimo unta sa pag-apil, gipili nila nga dili nalang.
Niadtong Enero 2025, ang contingent sa Lapu-Lapu nagpakita og talagsaong debut pinaagi sa pagsakmit sa ikatulong dapit sa Free Interpretation category human sa daghang katuigan nga pag-apil isip guest contingent sa Sinulog Festival.
Gipildi sa Lapu-Lapu ang ubang mga contingent sa ilang pasundayag nga nagsentro sa tema nga “Kulit sa Mactan”.
Ubang mga siyudad nga niatras sa pagsalmot sa Sinulog gumikan kay sila biktima sa miaging bagyo ug linog. Ang pundo nga gamiton unta sa Sinulog ila na lang gigahin sa recovery. / DPC