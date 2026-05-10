Asean leaders mipalapad sa maritime cooperation atol 48th Asean Summit

Gihangop sa mga lider sa Southeast Asia ang usa ka halapad nga deklarasyon bahin sa kooperasyon sa kadagatan atol sa ika-48 nga Asean Summit ug Related Meetings nga gipahigayon sa Sugbo, nga nagpakita sa mas lig-on nga pasalig sa rehiyon alang sa seguridad sa dagat, internasyunal nga balaod, pagpanalipod sa palibot, ug kalig-on sa ekonomiya taliwala sa nagkagrabe nga geopolitical tension sa kadagatan sa rehiyon.
Ang deklarasyon, nga gihangop niadtong Huwebes, Mayo 8, 2026, nagsubli sa hiniusang pasalig sa maong pundok alang sa kalinaw, kalig-on, ug kooperasyon sa kadagatan, uban ang espisyal nga paghatag og gibug-aton sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) isip legal nga pundasyon nga nagdumala sa mga kalihukan sa kadagatan.
Ang deklarasyon usa sa mga nag-unang resulta sa summit nga gidumala sa Pilipinas ubos sa tema nga “Navigating Our Future, Together,” nga naghatag og gibug-aton sa tinguha sa Manila alang sa usa ka rules-based maritime order ug mas lawom nga koordinasyon sa rehiyon sa mga gipaambit nga kabalaka sa kadagatan. / DPC