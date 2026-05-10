Asean nagtinguha og oil stockpiling tungod sa krisis sa Middle East

Naglihok na ang mga lider sa Southeast Asia paingon sa mas lig-on nga mga proteksyon sa enerhiya sa rehiyon, lakip na ang posibilidad sa usa ka hiniusang mekanismo sa pagpundo og lana (oil stockpiling), human nabutyag ang nagkagrabe nga tensyon sa Middle East sa mga kahuyangan sa fuel ug supply chains sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) atol sa ika-48 nga Asean Summit ug Related Meetings nga gipahigayon sa Sugbo.
Ang mga pangulo sa estado nipadayag og “seryosong kabalaka” sa nagbalikbalik nga panagbangi sa Middle East ug nagpahimangno nga ang mga pagkabalda sa pamatigayon sa dagat ug mga rota sa enerhiya mahimong direktang makaapekto sa mga ekonomiya sa Southeast Asia, seguridad sa pagkaon, ug kinatibuk-ang kalig-on sa rehiyon.
Ang maong pamahayag niabot taliwala sa mga kahadlok nga ang kawalay kalig-on sa palibot sa Strait of Hormuz, usa ka kritikal nga agianan sa pagpadala og lana sa kalibutan, mahimong makabalda sa mga supply sa gasolina ug makapasaka og maayo sa presyo sa enerhiya sa tibuok Asya.
Gipasiugdahan sa mga lider sa Asean ang pagkamahinungdanon sa pagsiguro sa “luwas, walay babag, ug padayon nga transit passage” pinaagi sa mga internasyunal nga agianan sa tubig subay sa internasyunal nga balaod. / DPC