Asean Summit gipamub-an sa 3 ka adlaw

Gipamub-an ang pagpahigayon sa ika-48 nga Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit sa Sugbo ngadto sa tulo ka adlaw sugod karong Miyerkules, Mayo 6 hangtod Mayo 8, 2026.
Kini human gimando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga paubsan ang preparasyon sa tanang panagtagbo sa Asean.
Sa usa ka press release, ang mga importanteng kalihokan sa mga lider magpabilin sa compressed nga eskedyul samtang tutokan ang dinalian nga prayoridad sa rehiyon sama sa enerhiya, seguridad sa pagkaon, ug ang kaluwasan sa mga lumulupyo sa Asean taliwala sa nagpadayong tensyon sa kalibutan. Ang summit orihinal nga gitakda sulod sa lima ka adlaw, gikan sa Mayo 5 hangtod 9.
Gikatakdang motambong si Marcos sa maong kalihukan sa Mayo 7 ug 8.
Ang programa maglakip sa pag-abli sa 48th Asean Summit, plenary session, leaders’ retreat, ug ang Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) Special Summit.
Samtang, ang mga lider sa gobyerno sa Asean ug mga ehekutibo sa negosyo gikan sa Uropa magtapok alang sa Asean-EU Sustainability Summit sa Huwebes, Mayo 7, usa ka adlaw sa dili pa ang 48th Asean Leaders’ Summit.
Hisgutan niini ang economic resilience ug malungtarong pagtubo sa ekonomiya taliwala sa nagkagrabe nga krisis sa enerhiya sa rehiyon. Kapin sa 200 ka representante gikan sa gobyerno, negosyo, ug mga institusyon ang gilaumang motambong sa inaugural summit.
Ang maong panagtigom magsilbing nag-unang forum aron iduso ang pagtinabangay sa nagkalain-laing sektor alang sa mas lunhaw nga kaugmaon (green future) sa Southeast Asia.
Ang mga diskusyon magtutok sa pagpalig-on sa rehiyon ubos sa pagka-chairman sa Pilipinas karong 2026, lakip na ang energy transition, green finance, circular economy, ug climate-resilient nga agrikultura.
Samtang, ang Mactan Cebu International Airport (MCIA) nagpahibalo sa mga pasahero nga dahoman ang dugang security checks. Giawhag ang mga pasahero sa pagplano og sayo ug paggahin og dugang oras tungod sa posibleng kahuot sa trapiko ug kalangay sa biyahe. / DPC