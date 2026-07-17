ASF ban nakapabor sa mga negosyante og baboy, nakapahinay sa mga pumapalit

Giangkon sa mga namaligya ug suplayer og karne sa baboy sa Carbon Market nga nakahatag kanila og bentaha ang pagdili sa pagsulod sa mga pork product gikan sa Isla sa Negros ug ubang mga lugar nga apektado sa African Swine Fever (ASF), apan namatikdan sab nilang nimenos ang ilang mga kustomer tungod sa kabalaka sa maong sakit niadtong Biyernes, Hulyo 10, 2026.
Nagsugod ang maong pagdili human giluwatan ni Mayor Nestor Archival ang Executive Order No. 086 niadtong Hulyo 10, nga temporaryong nagdili sa pagsulod ug paggawas sa mga buhing baboy, karne, ug mga by-product niini gikan sa Isla sa Negros ug ubang dapit nga may kaso sa ASF aron malikayan ang pagkaylap sa sakit dinhi sa dakbayan.
Nanawagan ang mga pork vendor ngadto sa gobiyerno nga limitahan ang mga imported nga produkto sa baboy aron suportahan ang mga lokal nga suplayer, mag-uuma, smallholders, ug mga backyard raiser. / Gervie Paluga, Jinelle Rhea Simbajon, Mi Kizziah Reeve Tantog, UP Cebu Interns