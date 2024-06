ASH nabalaka sa daghang vaping ad sa social media

Nabalaka ang grupo sa anti-tobacco nga Action on Smoking and Health (ASH) niadtong Biyernes, Mayo 31, 2024, bahin sa kanunay nga presensya sa mga produkto sa vaping sa social media ug nagkanayon nga kini adunay posibilidad nga ma-normalize ang mga bis­yo sa mga batan-on.

Matod ni ASH Philippines Executive Director Maricar Limpin, ang ilang pagtuon nagpakita nga ang vape pro­ducts adunay dako nga presensya sa social media, nga sagad gigamit sa mga batan­-on.

“E-cigarettes make frequent appearances on social media newsfeeds and timelines to create a social media buzz,” matod ni Limpin.

“These have the tendency to normalize and glamorize va­ping, and depict vaping as an attractive lifestyle for children and non-smokers alike,” dason niya.

Namatikdan sa ASH kon giunsa ang 65 porsyento (82) sa vaping ads nakita sa Facebook. Gisundan kini sa X nga adunay 16 porsyento (20) ug Lazada 10 porsyento (12).

Ang ubang mga site nga kanunay nga gibisitahan sa mga ad sa produkto sa vape mao ang mga website (5), Sho­pee (4), ug uban pang mga app (1).

Matud ni Limpin, ang ma­ong presensya sa social media nagpamatuod na usab nga ang industriya sa vaping nagtumbok sa mga batan-on.

“The tobacco industry strategically directs its marketing efforts towards the youth in order to establish a new market for its products,” dugang ni Limpin.

Ang World No Tobacco Day giobserbar matag Mayo 31 nga adunay tema karong tuiga nga gitumong sa pagpanalipod sa kabatan-onan gikan sa pagpanglingla ug pagpamakak sa industriya sa tabako. / HDT /SunStar Philippines