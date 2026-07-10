Ashfall hulga sa panglawas sa mga manok, ubang kahayopan

Ang kahayopan ilabi na ang mga manokan, nag-atubang sa labing taas nga risgo sa sakit sa respiratoryo o pagkamatay kon magpadayon ang pag-ulan sa abo gikan sa Bulkang Kanlaon, matod ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy niadtong Biyernes, Hulyo 10, 2026.
Sa usa ka interbyu sa media, gipasabot ni Vincoy nga ang dugay nga pagkaladlad sa ashfall makapataas sa mortality rate o gidaghanon sa mamatay sa mga manokan. Ang mga baka dali sab matakdan sa pneumonia ug conjunctivitis, o paghubag sa mata.
“Actually, most affected commodity for agriculture is the livestock as to ashfall ang labing maapektuhan is the poultry nato. They’re very prone to respiratory illnesses and if longer pa ang iyahang ashfall naay mga mortalities mo-occur if ever longer ang pagbuga,” matod pa ni Vincoy.
“Second, very prone sa pneumonia ang nga baka karon. Gawas sa pneumonia ang conjunctivitis kay maapektuhan ang ilahang mata,” dugang pa niya.
Giawhag ni Vincoy ang mga mag-uuma nga isulod ang ilang mga hayop sa mga puy-anan niini ug mogamit og mga panalipod nga tabon aron maprotektahan sila batok sa abo.
Ang mga kanding mag-atubang sab og kakuyaw kon makakaon sa kontaminadong sagbot, tungod kay ang abo pabilin nga mopilit sa mga dahon gawas kon mabanlas kini sa ulan. Ang mga baboy dali sab makasinati og iritasyon sa panit tungod sa mga nangatagak nga abo.
Ang Provincial Veterinary Office (PVO) kasamtangang nakig-alayon sa mga opisina sa agrikultura sa mga local government unit (LGU) sa Sugbo, ilabi na sa mga apektadong LGUs sa ikatulong distrito nga nag-atubang sa Negros, diin naggikan ang abo gikan sa Bulkang Kanlaon.
Sa pagkakaron, ang PVO wala pa’y natala nga kadaot sa kahayopan.
Sa laing bahin, si Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) Head Dennis Pastor nagkanayon nga nagsugod na pagbalik ang tin-aw nga hangin sa
Sugbo sa Biyernes, Hulyo 10, sumala sa impormasyon kanila sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).
Dugang pa ni Pastor nga ang Department of Environment and Natural Resources-Environmental Management Bureau (DENR-EMB) 7 nitaho sab og “fair” o maayo nga kalidad sa hangin sa Sugbo sa Biyernes sa buntag. / CDF