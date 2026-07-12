Ashfall skin irritation sa baboy di ASF

Dili angay nga masaypan nga usa ka kaso sa African Swine Fever (ASF) ang iritasyon sa panit sa mga baboy tungod sa abo o ashfall, kini ang giklaro sa pangulo sa Cebu Province Veterinary Office niadtong Biyernes, Hulyo 10, 2026, dungan sa pagbarog nga ang probinsya nagpabilin nga luwas gikan sa ASF.
Matod ni Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy, samtang nagpadayon ang pagpaniid human sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon niadtong Huwebes, Hulyo 9, 2026, ang mga simtomas nga naay kalambigitan sa pagkahanggap o pagkaladlad sa abo lahi ra kaayo kon itandi sa ASF.
"The disease symptoms relative to ashfall are quite different because of the fever. In ASF, it is very evident," pagtino ni Vincoy sa dihang gipangutana bahin sa kalainan sa iritasyon sa panit sa baboy ug sa mga simtomas sa ASF.
Gibutyag ni Vincoy kini nga mga katin-awan para sa kinatibuk-ang kaalam sa publiko aron maseguro nga ang mga backyard ug commercial raisers dili mag-panic tungod lang sa ginagmay nga kondisyon sa panit sa hayop.
Iyang gikumpirma nga ang Probinsya sa Sugbo nagpabilin nga hingpit nga luwas ug gawasnon sa ASF.
Ilang namatikdan nga samtang ang ASF usa ka makamatay nga sakit nga dala sa virus, ang iritasyon sa panit tungod sa ashfall mahimo ra nga matambalan kon adunay himuong mga pamaagi sa pagpugong niini. / CDF