Assets ni Kerwin, laing apil sa drug syndicate gikompiska sa gobiyerno

Sa usa ka makasaysaya­nong operasyon batok sa organisadong krimen, malampusong nakaigo ang Gobiyerno sa Pilipinas sa pinansyal nga domain sa duha ka gamhanang drug syndicates, diin gikompiska ang minilyon nga balor sa laundered assets.

Kini ang labing dako nga court-ordered asset forfeiture sa kasaysayan sa anti-drug law enforcement sa Pilipinas.

Human sa usa ka multi-agency, intelligence-driven operation, ang Regional Trial Court sa Manila nagpagawas og mga desisyon aron kompiskahon ang dako kaayong portfolio sa mga propyedad, luhong sakyanan, bank accounts, ug uban pang high-value assets nga nalambigit ni Rolan “Kerwin” Espinosa ug sa international drug financier nga si Sally Ang Nina.

Ang operasyon sa duha dugay nang naghatag og problema sa Eastern Visayas ug sa internasyonal nga rota sa drug trafficking.

Si Espinosa giila kaniadto nga usa sa labing impluwensyal nga drug lords sa nasod.

Gimando sa korte sa Pilipinas ang pagkumpiska sa laundered wealth sa iyang pamilya, lakip na ang: 6 ka real estate properties sa Albuera, Leyte; Ormoc City ug Misamis Oriental; 13 ka high-end vehicles, lakip ang Toyota HiAce Vans, Ford ug Kia Pick-ups, Nissan Navara, ug usa ka Toyota Fortuner; daghan nga bank accounts; watercraft ug mga armas: usa ka yellow ug usa ka itom nga jet skis, usa ka jet boat, usa ka Yamaha nga motorsiklo, ug usa ka arsenal sa mga pistola ug shotgun.

Kining maong assets, nga nakuha gikan sa illegal drug trafficking ug laundered money, kasagaran gitago sa mga alias ug proxy owners sama ni Artemio Magno, Laura Yu, Grace Eamiguel Caparoso, Rogelio Caparoso, ug Sherlita Garrido-Pelicano.

Sa laing bahin, gikompiska sa korte ang dako kaayong asset base ni Nina, nga nailhan usab sa mga alias sama sa Sharon Xia Lim, Xie Ming Fen, Xie Mei Rong, Tian Gang Shi, Sarah lee Jessica, ug Evelyn H. See Ting.

Ang pagkumpiska naglakip sa daghang financial instruments ug luxury goods: kapin sa P51 million deposit sa Metrobank, BPI, BDO Bank Accounts ug Investment Funds; P10 million sa BDO Unit Investment Trust Funds; luxury vehicles, lakip ang duha ka Honda CR-V; contingent liabilities nga mokabat sa P36.54 million, nga epektibong nag-freeze sa abilidad sa ilang illegal drug networks sa pag-operate.

Ang mga kauban ni Nina nga sila si Ten Tiang Shi, Sarah Lee Jessica, ug Evelyn H. See Ting gikuhaan usab sa ilang financial holdings, nga nakaparalisa pa gyud sa operational pipelines sa international nga drug syndicate.

Kining mga operasyon resulta sa lig-on nga inter-agency collaboration, nga gipangulohan sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) inubanan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Philippine National Police (PNP), ug National Bureau of Investigation (NBI).

Sa usa ka pormal nga sulat ngadto ni PDEA Director General Undersecretary Isagani R. Nerez, gidayeg ni AMLC Executive Director Matthew M. David ang “hugot nga koordinasyon” ug gipaambit nga “kritikal nga confidential information”, nga maoy importante sa paghimo og lig-on nga mga kaso.

“The court’s decision is a monumental affirmation of our resolve to collapse at the heart of illegal drug financing. These forfeitures prove that crime does not pay,” batbat ni David.

“I commend our partners from the Anti-Money Laundering Council, the Manila RTCs, the Philippine National Police, National Bureau of Investigation, PDEA officers, financial investigators, and agents whose tireless efforts have borne fruit. Their work is a testament to the strength of our institutions and the judiciary,” batbat sab ni Nerez,

Gihulagway ni Nerez nga ang desisyon sa korte nga “victory for transparent, accountable, and good governance’ ubos sa panglantaw ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr..

Gitataw ni Nerez nga kining dako nga asset forfeiture dili lang mahitungod sa pagkuha sa bahandi gikan sa organisadong mga kriminal, kini mahitungod sa pagwagtang sa ilang impluwensya, kapabilidad, ug legasiya.

Ang Gobiyerno sa Pilipinas nagpadala og klaro nga mensahe: walay bisan kinsa ang makalingkawas sa hustisya.

“We are not just arresting drug syndicates personalities, we are dismantling their organizations. We are turning the tide on criminal wealth. Every hidden bank account, every luxury vehicle, and every piece of laundered money will be found, frozen, and forfeited,” dugang ni Nerez.

Dugang kalambuan ang gipaabot samtang nagpadayon ang PDEA, PNP, NBI, ug AMLC sa pagbungkag sa drug syndicates ug sa ilang mga assets. / TPM