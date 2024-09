Asturias first class municipality na

Usa na ka first class municipality ang lungsod sa Asturias subay sa pagsaka sa kita niini matag tuig.

Ang kagamhanan sa lungsod mipahibaw nga gikan sa third class municipality, usa na karon ka first class municipality ang Asturias.

Lakip sa basehanan sa usa ka first class nga munisipalidad ang dili mominus P200 milyones nga tinuig nga kita.

Ang second class nga munisipyo kinahanglang dunay kita nga dili mominus sa P160 milyones; samtang ang third class kinahanglan adunay P130 milyones ngadto sa P160 milyones ang tinuig nga kita; fourth class anaa sa P90 milyones ngadto sa P130 milyones ug ang fifth class kinahanglan dili mosobra sa P90 milyones.

Ang Republic Act 11964 maoy nag-update sa income classification sa mga lokalidad base sa pinansyal nga kapabilidad niini.

Sa nasayran, gikataho nga ang Asturias apil sa dul-an 20 ka mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo nga gikatakdang mahimong first class nga munisipalidad.

Lakip na niini ang Consolacion, Minglanilla, Liloan, Bantayan, Daanbantayan, Argao, Tuburan, Dalaguete, Barili, Pinamungajan, Cordova, San Remegio, Carmen, San Francisco, Dumanjug, Compostela, Sibonga, ug Moalboal. / ANV