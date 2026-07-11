Atin Ito coalition mihandom sa 10th anniv. sa Arbitral Award

Saulogon sa Dakbayan sa Sugbo sa Hulyo 12 ang ika-10 ka tuig sa makasaysayanong 2016 Arbitral Award.
Kini nga kalihukan gihimo aron ipakita ang pagkahiusa sa mga Pilipino sa pagpanalipod sa teritoryo ug katungod sa West Philippine Sea.
Si Alvin Dizon, local convenor sa Atin Ito Coalition, nagkanayon nga ang maong pagsaulog usa ka kahigayonan sa pagpasidungog sa makasaysayanong legal nga kalampusan samtang gipalapdan ang kahibawo sa publiko bahin sa mga katungod sa kadagatan sa Pilipinas ubos sa international law.
"We encourage all sectors to join the commemoration and help educate the public about our sovereignty and maritime rights in the West Philippine Sea," matod ni Dizon.
Isip kabahin sa kampanya sa West Philippine Sea Victory Day, ang mga kaabag nga tunghaan ug mga non-government organizations (NGOs) sa Atin Ito sa Sugbo magpapilit og dagkong mga streamer sa gawas sa mga gate sa mga nag-unang campus ug opisina aron timaan sa maong okasyon ug pagpakita og suporta sa mga katungod sa kadagatan sa nasod.
Ang Dakbayan sa Sugbo, nga bag-o lang nag-aprobar og resolusyon nga nagdeklarar sa Hulyo 12 isip West Philippine Sea Victory Day, moapil usab sa selebrasyon pinaagi sa pagpahigayon og usa ka programa sa paghandom.
Ang maong resolusyon sa konseho gipangamahanan ni Konsehal Paul Labra.
Si Rafaela David, ang lead convenor sa Atin Ito Coalition ug Presidente sa Akbayan, nihangop sa deklarasyon sa Dakbayan sa Sugbo isip usa ka lig-on nga lakang padung sa pagpalambo sa kahibawo sa mga katungod sa kadagatan sa Pilipinas ug sa malinawon nga adbokasiya nga nakabase sa mga lagda.
Sa laing bahin, ang mga convenor sa Atin Ito Cebu magpahigayon og sub-sob nga media interviews ug mga kalihukan sa impormasyon sa publiko sa tibuok semana aron mapalambo ang awareness sa kamahinungdanon sa 2016 Arbitral Award.
Gipahimug-atan usab ang kaimportante sa pagpanalipod sa mga katungod sa kadagatan sa nasod pinaagi sa malinawon ug subay sa balaod nga pamaagi.
Ang 2016 Arbitral Award, nga giisyu ubos sa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), nagpaway bili sa lapad nga "nine-dash line" nga pangangkon sa China ug nagpalig-on sa mga katungod sa kadagatan sa Pilipinas sa West Philippine Sea.
Ang maong hukom nagpabilin nga usa ka makasaysayanong kadaugan alang sa balaod sa kalibotan ug sa hapsay nga dagan sa tibuok kalibotan.
"As we commemorate this historic milestone, we call on every Cebuano to stand united in protecting our sovereignty and ensuring that future generations understand the importance of defending what rightfully belongs to the Filipino people," dugang pa ni Dizon. / PR