Atleta napiang tungod sa CCSC oval, mokiha

Atleta sa martial arts nga Karate ang midemanda og P880,000 nga danyos human nga nasukamod sa track oval sa Cebu City Sports Center (CCSC) samtang nag-training agi og pangandam sa iyang tournament nga salmutan.

Duha na ka buwan ang milabay sa pagtapos sa 2024 Palarong Pambansa ang rubberized track oval nga bag-uhay pa nga gi-ayo ang nangaguba ug adunay mga lungag.

Nakaangkon og piang sa iyang tudlo ang atleta nga si Karla Katrina Kim Arriba hinungdan nga wa siya mahinayon sa iyang tournament.

Si Arriba nangayo og P880,000 nga damages alang sa iyang medical expenses, loss of income ug moral damages.

Sa giluwatan nga privilege speech ni Cebu City Councilor Rey Gealon atol sa regular session sa konseho, Miyerkules, Septiyembre 11, iyang gipahinumduman nga tulobagan sa siyudad ang nahitabo sa maong atleta, base sa Article 2189 of the Civil Code of the Philippines,

“Allowing the public to use the track oval without any safeguards despite its continuing state of disrepair is a reckless endangerment of the public and the City is unnecessarily exposing itself to liability for injuries to the hapless public,” tipik sa pamahayag sa konsehal.

Tungod sa maong hitabo giawhag ni Gealon si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga mapadali ang pagpaayo sa rubberize track ug ang temporaryo nga pagsira sa lanes nga adunay guba aron dili na masubli ang aksidetne.

“What I want from the Sangguniang is for the City to be relieved of any case that may arise from the injuries that may fall on those who use the track oval,” matod pa ni Gealon.

Dugang pa sa opisyal nga angayan sab manubag ang kontraktor SBD Builders Inc., sa nahitabo sa atleta.

Sa sayo pa, ang Cebu City government migasto og P54 milyunes alang sa pag-renovate sa sports center lakip na ang pagtarong sa track oval.

Apan sa dihang nagkaduol na ang Palaro ang track oval aduna nay mga guba ug ang sayop nga lane markings.