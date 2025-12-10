Atong Ang, laing 25 kabuok gipasakaa'g kaso sa pagkawala sa mga sabungero

Pormal na nga gipasakaan og kaso sa Department of Justice (DOJ) ang negosyante nga si Charlie “Atong” Ang ug 25 pa ka indibidwal kalabot sa pagkawala ug gidudahang kamatayon sa mga sugarol og manok kon sabungero.
Sa usa ka pamahayag, ang DOJ niingon nga nakakita kini og prima facie evidence nga aduna’y makatarunganon nga kasegurohan sa konbiksyon aron pasakaan og kaso si Ang ug ang mosunod nga mga indibidwal sa 10 ka ihap sa kidnapping with homicide: Police Lt. Col. Ryan Jay Orapa, Rogelio Teodoso Borican Jr., Rodelo Anig-ig, Jezrel Mahilum, Mark Carlo Zabala, Ronquillo Anding, Police Staff Master Sergeant Joey Natanauan Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Ezrah Lagahit Cabillan, Police Master Sergeant (PMSG) Michael Jaictin Claveria, Police Senior Master Sergeant (PSMS) Mark Anthony Aguilo Manrique, PSMS Anderson Orozco Abary, Police Staff Sergeant (PSSG) Edmon Hernandez Muñoz, PSSG Alfredo Uy Andres, Police Major Philip Almedilla, Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Chief Master Sergeant Arturo Dela Cruz, PSMS Farvy Opalla Dela Cruz, PSSG Alfredo Uy Andes, PSMS Joey Encarnacion, Police Corporal Angel Joseph Martin, Jezrel Lazarte Mahilum, Emman Cayunda Falle, Julious Tagalog Gumulon, ug PMSG Renan Lagrosa Fulgencio.
Girekomenda sab sa DOJ ang pagpasaka og 16 ka ihap sa kidnapping with serious illegal detention batok kang Ang, Orapa, Claveria, Anig-ig, Borican, Andres, Almedilla, Encarnacion, Cabillan, ug pipila ka wala pa mailhi nga mga polis.
Ang mga kaso ipasaka sa Regional Trial Courts sa Lipa City sa Batangas, Sta. Cruz, Laguna, ug San Pablo, Laguna.
Ang kaso naglambigit sa 34 ka mahiligon sa sugal sa manok nga nahanaw tali sa 2021 ug 2022 nga giingong may kalabutan sa operasyon sa online cockfighting (e-sabong).
Gihatagan og gibug-aton sa mga piskal sa gobiyerno ang mga pamahayag ni Julie “Dondon” Patidongan, kanhi hepe sa seguridad ni Ang, kinsa niingon nga ang gaming tycoon ang mastermind luyo sa ilang pagdagit ug nga ang mga lawas sa daghang nawala nga mga sabungero gilabay sa Taal Lake.
“The record shows that all orders to apprehend ‘cheating’ sabungeros emanated from Ang,” matod sa usa ka resolusyon.
Si Ang sa sayo pa nipasaka og kaso batok sa iyang mga tig-akusar apan gi-dismiss kini sa korte. / TPM / SunStar Philippines