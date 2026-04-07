Atong Ang ‘nakit-an’ sa Vietnam

Gikatahong nakit-an ang negosyante nga si Charlie “Atong” Ang sa Vietnam, sumala ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla niadtong Martes, Abril 7, 2026.
Sa usa ka interview pinaagi sa telepono uban sa mga tigbalita, giingon ni Remulla nga nakadawat sila og intelligence report nga nagtago si Ang sa Vietnam.
“It is an intelligence report and we are following it up and for confirmation yun sa Vietnam authorities,” matod ni Remulla.
Nagtuo si Remulla nga posibleng niikyas si Ang pinaagi sa backdoor channel sa Mindanao, tungod kay wala kini rekord sa Bureau of Immigration nga nibiya sa nasod.
“Wala akong alam sa culture nila doon. Hindi ko alam kung bakit doon. Hindi ko rin alam kung sino ‘yung connect niya doon. It just came to my attention na nandoon siya,” sumala pa ni Remulla.
Bisan pa niini, matod ni Remulla nga magpadayon ang manhunt operations batok kang Ang dinhi sa nasod.
Gibutyag niya nga hangtod karon, moabot na sa 200 ka mga raid ang gipahigayon sa pagpangita kang Ang kinsa nag-atubang og mga kasong kidnapping with homicide ug serious illegal detention may kalabutan sa kaso sa mga nawala nga sabongero. / TPM /SunStar Philippines