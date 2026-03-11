Atop gikatkatan sa 2 ka kawatan, nahugno; sikop

Way suwerte ang duha ka batan-ong kawatan human sila nahulog gikan sa atop ug nadakpan sa akto samtang nanguha og electrical wire sa usa ka panimalay sa J. Seno Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa gabii, Marso 10, 2026.
Giila sa Mabolo Police Station ang mga suspek nga silang Joshua Libores Cupta, 23, taga Sityo Kalinao, Mabolo, ug Daryl Flores Vidal, 29, taga Cabantan Street, Barangay Luz.
Sumala sa imbestigasyon, nilusot ang duha sa usa ka compound sa maong dapit aron kawaton ang 17 metros nga electrical wire nga mobalor og P17,000.
Apan sa dihang namatikdan sila sa tag-iya sa balay, daling nikatkat ang duha sa atop aron motago.
Tungod sa kabug-aton sa duha, kalit lang nga nahugno ang atop nga ilang gitaguan, hinungdan nga nahagsa sila paingon sa ubos.
Imbes nga makasutoy og dagan, daling nakuptan sa tag-iya ang mga suspek ug gitugyan ngadto sa mga barangay tanod sa Mabolo sa wala pa gidala sa police station.
Ang duha mag-atubang og kasong theft nga ipasaka ngadto sa korte. / AYB