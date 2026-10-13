Atty. Carpio moabot sa P1.5B ang katigayonan

Ang wala gideklarar nga katigayonan ni Bise Presidente Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Atty. Manases Carpio mahimong moabot sa kinatas-ang kantidad nga P1.5 bilyon gikan sa 2022 hangtod 2025, sumala sa pahayag sa usa ka forensic financial analyst atubangan sa impeachment court sa Senado niadtong Lunes, Oktubre 12, 2026.
Atol sa iyang testimonya isip saksi alang sa prosekusyon sa House of Representatives, gibanabana sa financial analyst ug abogado nga si Alex Cabrera nga ang minimum nga kantidad sa wala gideklarar nga katigayonan sa magtiayon anaa sa P817.87 milyunes sulod sa maong panahon.
Gipunting ni Cabrera nga ang iyang pasiunang banabana nga P817.87 milyunes sa wala gideklarar nga bahandi sa magtiayon wala naglakip sa P475 milyunes nga confidential funds nga gigahin alang kang Duterte, laing P100 milyunes nga mga kalainan sa mga rekord sa Anti-Money Laundering Council, ug ang pagsaka sa iyang gibanabanang bahin sa pagpanag-iya sa Gencorp ngadto sa 45 porsiyento nga nagkantidad og P250 milyunes.
Matod ni Cabrera, mahimo pang moubos ang maong kantidad kon kuhaan sa mga obligasyon sa buhis sa magtiayon.
Giangkon ni Cabrera kaniadto nga ang iyang taho—nga nagpakita nga ang magtiayon adunay gituohang unexplained wealth nga nagkantidad og P817 ka milyon. / TPM / SunStar Philippines