Atty. Daluz III nagpatambag na sa LWUA

Mokonsulta si Metropolitan Cebu Water District Chairman Jose Daluz III sa Local Water Utilities Administration (LWUA) aron giyahan kon unsay angay nga aksyon batok sa duha ka mga sakop sa Board of Directors (BOD).

Kini human ang duha ka minoriya nga mga miyembro sa hunta nga sila si Atty. Earl Bonachita ug Atty. Danilo Ortiz wala sa mga board meeting ug ang ilang pagkalambigit sa “dili awtorisado” nga mga miting.

Samtang, si Daluz nihimakak sa mga alegasyon nga gihimo nila ni Bonachita ug Ortiz, niingon nga ang mga akusasyon sa agresibo nga pagduso sa pag-aprubar sa tulo ka mga desalination bulk nga proyekto dili tinuod.

“Unsay tan-aw nila nga I can influence the board? False kaayo na ilang mga akusasyon nga we are pushing for the desalination. Of course, we push for desalination, pero niagi man na og bidding. How can they say nga I am ‘aggressively’ pushing nga igo raman mi mo direct?,” matod ni Daluz.

Sa usa ka pakighinabi sa telepono kaniadtong Miyerkules, Disyembre 6, 2023, si Daluz niingon nga ang mga aksyon sa laing duha ka mga miyembro gikuha sa board ang mga representasyon gikan sa mga sektor sa education ug civic.

WA MANUNGA

Niadtong Nobiyembre 20, 2023, nipadala si Daluz og show cause orders kanila ni Bonachita ug Ortiz tungod sa kapakyas sa pagtambong sa board meetings niadtong Nobiyembre 6 ug 13, ug sa pagpahigayon ug pagtambong sa laing mga miting niadtong Nobiyembre 7 ug 17.

Niadtong Oktubre 31, 2023, sa wala pa molarga si Mayor Michael Rama sa Australia alang sa iyang bakasyon, ang mayor nitangtang kang Daluz uban nila ni Miguelito Pato ug Jodelyn May Seno, ug iyang gitudlo sila si Melquiades Feliciano, Aristotle Batuhan ug Nelson Yuvallos nga mohulip kanila.

Si Daluz niingon nga ang show cause orders gituyo aron mabutang sa record ang mga rason sa duha ka mga miyembro sa wala pagtambong sa mga miting.