Atty. Gica patubagon sa LTO, driver’s license gisuspenso

Giisyuhan na og Show Cause Order sa Land Transportation Office Region VII (LTO) 7 ang 85-anyos nga abogado nga si Atty. Edgar F. Gica human nalambigit sa sunodsunod nga insedente sa hit-and-run subay sa V. Rama Avenue, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 11 sa gabii, Miyerkules, Septiyembre 9, 2026.
Base sa report sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa CCPO nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, nagsugod ang insidente alas 10:29 sa gabii sa dihang nabanggaan ni Atty. Gica, amahan ni Dumanjug Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica, ang usa ka taxi sa Tormis St., Barangay Sambag 1 ug ang usa ka Honda Civic.
Bisan pa sa pagresponde sa Abellana Police Station, nipadayon sa pagpadagan si Gica ug gidaro ang mga nakaparada’ng motor ug e-bike duol sa gasoline station sa V. Rama, una pa nabangga ngadto sa atubanga’ng bahin sa bakery diin niungot ang iyang Mercedes-Benz sa dihang nibuto ang ligid sa atubangan.
Tungod sa maong insidente, daling nialarma ang LTO-7 ug gipagawas ang Show Cause Order batok kang Gica.
Preventively suspended sab ang iyang driver's license samtang gipaubos sa alarm ang iyang sakyanan ug direkta kining moatubang sa LTO 7 Operations Division aron magsumiter sa iyang affidavit.
Gitin-aw sa LTO 7 nga hugot nilang silotan ang mga iresponsableng drayber aron maseguro ang kaluwasan sa publiko.
Samtang nasayran nga nagkasinabot na si Gica ug ang mga drayber sa taxi ug Honda Civic, gipaabot pa ang quotation sa danyos alang sa mga gipangdaro nga motorsiklo ug e-bike.
Gisuwayan sa SunStar Cebu sa pagkuha sa habig ni Mayor Gungun apan wala pay opisyal nga pamahayag ang giluwatan. /