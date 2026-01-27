Atty. Monsanto milingkod na isip NBI 7 director

Opisyal na nga nilingkod sa katungdanan ang bag-ong Regional Director sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas nga si Atty. Jose Ermie Monsanto niadtong Martes, Enero 27, 2026.
Si Monsanto nga usa ka Certified Public Accountant (CPA) ug abogado nga garbo sa University of San Carlos (USC), nagkanayon nga dili na bag-o kaniya ang maong assignment.
Sa edad nga 28 niadtong 1991, nagsugod siya sa Sugbo isip Agent I sa Investigation Office.
Sa wala pa mabalhin sa Sugbo, nagsilbi si Monsanto isip Regional Director sa Zamboanga.
Sa iyang pagbalik, iyang gipasiugdahan ang proactive nga matang sa pagpanerbisyo diin dili na magpaabot ang buhatan og reklamo, kondili sila na mismo ang mangita og paagi sa pagsulbad sa mga isyu sa Sugbo. Gipasiatab sab niya ang integridad sa matang sa ilang imbestigasyon.
Gawas sa pagpahapsay sa pagkuha og NBI clearances, gipahimangnuan sab ni Monsanto ang iyang mga personnel sa paspas ug ligdong nga serbisyo. Mando gikan sa kaulohan ang mas paspas nga imbestigasyom sa flood control projects.
Ipaubos gihapon sa hugot nga obserbasyon ug pagsusi ang tanang agents ug personnel ubos sa iyang liderato. / ANV