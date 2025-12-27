Atty. Sonny Garcia miretiro isip tagsiya sa Akabi; kanhi Kong. PJ Garcia maoy puli

Mga tulo ka tuig sukad sa iyang pormal nga paghupot isip tagsiya (chairman) sa Akademiyang Bisaya (Akabi), niretiro si Manlalaban Jesus “Sonny” Garcia, Jr.
Iya kining gipahibawo atol sa usa ka tigom ug salo-salo sa Pasko uban sa tanang mga sakop sa board niadtong Disyembre 23, 2025 sa Casino Español sa dan Jakosalem, Dakbayan sa Sugbo.
Dungan usab niini, si kanhi House Deputy Speaker Pablo John “PJ” Garcia niasumer isip bag-ong tagsiya nga giuyonan usab sa tanang mga sakop sa board nga ningtambong sa tigom.
Si Manlalaban Sonny Garcia nipasabot nga gikinahanglan na niya ang pagretiro tungod sa iyang pangedaron nga 80 anyos. Gawas niini, toa na sab siya nagbase sa Dakbayan sa Dipolog, Zamboanga del Norte, layo sa Sugbo diin nagbase ang Akabi.
Sa kadaghan sa mga gimbuhaton ug sa pagtambong sa binuwan nga tigom sa board, maglisod na siya tungod sa gilay-on sa iyang gipuy-an, pagpasabot niya.
Si Manlalaban PJ Garcia nihangop sa iyang pagkapili isip tagsiya. Alang kaniya importante ang papel sa Akabi sa pagpreserbar sa Sinugbuanong Binisaya, apan gikinahanglan usab ang paggakos sa kausaban sa pinulongan sa pagligid sa panahon.
“Ang Binisaya magpabiling buhi samtang naa pa'y mogamit niini. Mao na nga gikinahanglan maminaw ta sa mga kausaban, kon giunsa paggamit ang Binisaya sa mga bag-ong henerasyon. Ug gikinahanglan nga abli kita sa mga kausaban. Kay kon di, og mag inistrikto ta sa mga lagda ug sa usa ka sumbanan, ug sa kinaraan, ug sa naandan, mamatay ang atong pinulongan,” pagpasabot sa kanhi magbabalaud.
Di estranyo kaniya ang pagsuporta sa adbokasiya sa pagpalambo sa Binisayang Sinugboanon kay sa dagkong mga tapok sa iyang mga konstituwente sa tersero distrito, kanunay niyang gikuha ang serbisyo sa sikat nga mga mag-aawit ug banda sa bisrock kun Bisaya rock aron sa paglingaw.
Matod niya ang hagit karon mao ang pagpabiling buhi sa Sinugboanong Binisaya sa umaabot nga henerasyon. “Ang hagit dili ang pagpreserbar kon di ang pagsiguro nga magpabiling buhi ang Binisaya. Ang pagpreserbar may kalabutan sa mga butang nga nag-urong ug way kausaban. Apan ang pinulongan kanunay nag-usab aron magpabiling naa'y pulos sa mga tawo nga mogamit niini.”
Nakita usab sa board nga dako og ikatabang si Manlalaban PJ Garcia sa giplanong mga proyekto sa Akabi.
Ang iyang taas nga kasinatian isip magbabalaud sa House of Representatives dako kaayo nga bentaha sa pagduso sa adbokasiya sa Akabi nga mao ang pagpreserbar ug pagpalambo sa Binisayang Sinugboanon.
Ang Akabi gitukod ni anhing manlalaban ug Presidential Legislative Liaison Office (PLLO) Secretary Adelino “Addy” Sitoy niadtong 1994.
Kini gitawag og Visayan Academy of Arts and Letters Foundation, Inc., apan mas naila nga Akademiyang Bisaya. Ang labing unang tagsiya sa Board of Directors mao si anhing manlalaban Jesus P. Garcia, Sr., amahan ni Manlalaban Sonny Garcia, Jr. / REV