Audio van sa Dumanjug nasunog

Nasunog ang float ug audio van sa Dumanjug contingent pipila ka oras sa wala pa magsugod ang Pasigarbo sa Sugbo 2024 sa Cebu South Coastal Road (CSCR) sa Dominggo, Agusto 25, 2024.

Si Dumanjug Mayor Gungun Gica, sa usa ka Facebook post, niingon nga ang audio van hingpit nga naugdaw.

“However, I have some unfortunate news to share. Just a few minutes ago, the audio van accidentally caught fire and was completely destroyed. I know this is an incredibly difficult setback, especially conside­ring the countless hours you invested to make this happen..” tipik sa post ni Gica sa iyang Facebook page.

Giisa sa Bureau of Fire Protection (BFP) ang unang alarma sa alas 10:17 sa buntag ug gideklarar nga fire under control sulod lang sa 20 minutos.

Niabot sa P600,000 ang gibanabanang danyos.

Hinuon, nakahimo ang lungsod og bag-ong float pipila lang ka minutos sa wala pa magsugod ang street dancing diin sila ang contingent no. 4 sa kompetsyon.

Atol ning pagsuwat, wa pay opisyal nga pagpahibalo ang mga bombero bahin sa hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. / JJL, DVG