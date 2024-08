Aumentado naleksiyon human sa iyang pagkasuspenso

Paghatag og prayoridad sa pagpanalipod sa kalikupan usa ka leksyon nga nakat-unan ni Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado human sa iyang unom ka buwan nga gipaubos sa preventive suspension.

Sa pakighinabi sa gobernador niadtong Lunes, Agosto 5, 2024, siya mi-ingon nga pagtan-aw sa mga isyu sa kalikupan nga naglibot sa Captain’s Peak ug uban pang mga negosyo nga posibleng nakalapas sa mga balaod sa kalikupan mao’y iyang unang agenda sa unang adlaw sa iyang pagbalik sa opisina.

“Kung unsay mahitungod sa protected area kay ako na nang tutukan ug dili na nato pasagdan ang DENR (Department of Environment and Natural Resources).." matod ni Aumentado.

Si Aumentado miingon nga wa siya makatambong sa flag-raising ceremony niadtong Lunes tungod kay siya mitambong sa pagselebrar sa ika-455 nga anibersaryo sa Cebu Provincial Government sa Cebu Provincial Capitol.

Ang iyang mga abogado nakadawat niadtong Biyernes, Agosto 2, sa mga mando gikan sa Office of the Ombudsman nga naglibkas sa iyang unom ka buwan nga preventive suspension ug sa uban pang mga opisyales, matod niya.

“Nakita gyud sa atong ombudsman nga wala gyud mi participation (in the issue), dili gyud clear. As a governor kay member ra gyud ko atung sa (Protected Area Management Board or PAMB),” dugang ni Aumentado.

Niadtong Mayo 22, ang Office of the Ombudsman nagmando sa unom ka buwan nga suspension kang Aumentado ug 68 pa ka mga lokal nga opisyales tungod sa padayong imbestigasyon bahin sa pagtukod sa usa ka resort sulod sa protektadong lugar sa Chocolate Hills sa Bohol.

Si Aumentado ug 68 ka mga opisyales gikompronta sa mga kaso sa grabe nga misconduct, dako nga kapakyasan sa buluhaton, ug paglihok nga makadaot sa labing maayo nga interes sa serbisyo mahitungod sa kontrobersyal nga Captain’s Peak resort sa Barangay Canmano sa Sagbayan nga lungsod, sulod sa Chocolate Hills, nga nga protektadong lugar ug Unesco World Heritage Site.

Si Aumentado miingon nga ang iyang legal team nakatuman sa tanang mga kinahanglanon ug nakasumiter sa mga dokumento nga gipangayo sa Ombudsman nga may kalabotan sa imbestigasyon./EHP