Aumentado: Tulay magsumpay sa Cebu, Bohol wa pay klaro

Kuwang pa kaayo sa feasibility study (FS) ang sugyot nga taytayan nga magdugtong sa Cebu ug Bohol.
Kini ang katin-awan ni Bohol Governor Erico Aris Aumentado atol sa Regional Development Council (RDC) 7 Reorganizational Meeting niadtong Huwebes, Agusto 28, 2025.
“Mao nay giingon nga layo pa gyud nas tinuod, wala pa man guy klarong FS, FS man gyud na magsugod,” ingon ni Aumentado.
Matod sa gobernador nga layo pa ang maong proyekto nga mahimong mapatuman tungod kay ang tanang proyekto kinahanglan magsugod sa usa ka FS aron matino kon kini feasible.
“Sa akong hunahuna, kon ato kining iduso, kinahanglan magsugod kita sa ahensya nga mosuporta niini nga programa sama sa DPWH, tungod kay mao kana ang ahensya para sa imprastraktura,” ingon ni Aumentado.
Dugang niya nga mahimo usab nga ang usa ka pribado nga investor maoy mosugyot sa tulay pinaagi sa usa ka Public-Private Partnership (PPP), nga lahi na nga estorya.
Niadtong Nobiyembre 2019, usa ka report gikan sa SunStar Cebu nag-ingon nga ang sugyot nga Cebu-Bohol ug Cebu-Negros nga tulay wala sa “Build, Build, Build” nga lista tungod sa mga hagit sa engineering.
Niadtong higayona, gikutlo ni DPWH Central Visayas Director Edgar Tabacon ang kalawom sa dagat isip problema, ug ang gikinahanglan nga teknolohiya wala pa.
Pag-abot sa Marso 2024, sa usa ka report gikan sa SunStar Cebu, ang Regional Development Council sa Central Visayas (RDC 7) niendorso og bag-ong sugyot para sa tulay ug uban pang proyekto ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr.
Matod ni RDC 7 Director Jennifer Bretaña, kining mga inisyatiba makapauswag sa pisikal ug ekonomikanhong koneksyon sa tibuok rehiyon.
Ang mga proyekto naglakip sa usa ka feasibility study para sa Negros-Cebu-Bohol Friendship Bridge, lakip na ang bag-ong mga programa alang sa pagkontrol sa baha, suplay sa tubig, ug malungtarong agrikultura.
Apil usab ang Danajon Bank Double Barrier Reef (DBDBR) isip usa ka Protected Landscape ug Seascape.
Ang DBDBR nahimutang sa kadagatan tali sa Cebu ug Bohol. / CDF