Australia hari na sab sa Asia Cup

Daw niagi og bangag sa dagom ang Australia Boomers una nila nabuntog ang China, 90-89, sa finals aron depensaan ang ilang korona sa FIBA Asia Cup niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 17, 2025 (PH time), sa Jeddah, Saudi Arabia.
Mao kini ang ikatulong sunodsunod nga kampyunato sa Boomers, nga wala pa sukad nakatilaw og pilde gikan sa ilang pagsalmot sa kompetisyon.
Diriyot naputol ang paghari sa Boomers dihang nakahigayon pa pag-itsa og buzzer-beater three-pointer ang usa sa mga sakop sa China nga si Hu Mingxuan apan nasipyat lang kini.
Si Xavier Cooks, kinsa kanhi magduduwa sa Washington Wizards sa National Basketball Association (NBA), maoy nangulo sa Boomers pinaagi sa iyang 30 puntos. Si Cooks maoy napiling game MVP.
Samtang ang napiling tournament MVP nga si Jaylin Galloway nidugang og 23 puntos alang sa Boomers.
“The main thing is I am so proud of the character of our guys,” matod ni Boomers coach Adam Caporn nga napatik sa Reuters.
“We were down by 15, but we saw our players’ toughness, their problem-solving attitude. We have great people in the programme, and in my opinion that’s why we won.”
Ang Boomers maoy usa sa nakontra sa Gilas Pilipinas sa group stage sa kompetisyon.
Sa ilang sangka, nakatilaw og kastigo ang Gilas batok sa Boomers, 60-84. / ESL