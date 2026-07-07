Australian gusto moaway ni Pacquiao

Human nalubog ang rematch nila ni Filipino legend Manny Pacquiao ug American legend Floyd Mayweather Jr., adunay boksidor sa Australia ang nagtinguha nga makig-away sa Pambansang Kamao ng Pilipinas.
Gitumbok mao ang bag-ong International Boxing Federation (IBF) welterweight champion nga si Liam Paro.
“Manny is the one fight we want to make for Liam,” matod sa promoter ni Paro nga si George Rose, nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Paro adunay 28-1, 16KOs nga rekord samtang si Pacquiao, kinsa 8-division world champion, naggunit og 62-8-3, 39KOs nga rekord. / ESL