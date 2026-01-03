Australian natl. dugta nang napalgan sa pension house

Patay na nga napalgang sulod sa usa ka lawak sa pension house sa Barangay Guizo, Dakbayan sa Mandaue niadtong Bag-ong Tuig.
Matod sa spokesperson sa Mandaue City Police Office (MCPO) nga si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang wala nay kinabuhi nga lawas napalgan mga alas 5:30 sa buntag niadtong Enero 1, 2026, sulod sa lawak sa Maanyag Pension nga nahimutang sa F.B. Cabahug Street.
Ang biktima nailhan nga si Kevin Parrat, anaa sa saktong panuigon, usa ka Australian national kinsa temporaryong nagpuyo sa maong pension house.
Matod ni Villaro, daling niresponde ang mga sakop sa Police Station 1 human makadawat og impormasyon bahin sa pagkadiskobre sa patay nga lawas.
Sa gihimong on-the-spot nga imbestigasyon, naabtan sa mga niresponding kapulisan ang biktima nga naghigda sa ibabaw sa iyang katre .
Ang lawas anaa na sa state of decomposition sa pag-abot sa mga awtoridad, timailhan nga ang biktima posible nga pipila na ka adlaw nga namatay sa wala pa napalgan.
Gibutyag ni Villaro nga ang maong insidente opisyal nga na-report sa kapulisan mga alas 10:30 sa buntag sa maong adlaw, pipila ka oras human unang nakit-an ang lawas.
Sa pagkakaron, matod ni Villaro, wala pa matino ang hinungdan sa kamatayon ug nagpadayon ang mga imbestigador sa pagsusi sa tanang posibleng sirkumstansya sa maong kaso. / ABC