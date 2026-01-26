Austria miangkon gikalalis si Perez

Giangkon ni San Miguel Beermen coach Leo Austria nga gikalalis niya ang usa sa iyang mga pambato nga si CJ Perez sa 1st half atol sa ilang kadaugan batok sa TNT Tropang 5G, 95-89, niadtong Dominggo sa gabii, Enero 25, 2026, nga naghatag kanila og 2-1 nga bintaha sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup finals series.
Hinuon gipasabot ni Austria nga nagkauli ra ang ilang buot ni Perez sa wala pa nahuman ang duwa.
“I apologized and he apologized,” matod ni Austria, nga napatik sa Spin.ph. / ESL