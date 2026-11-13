Autopsy result sa inahan, anak nga namatay sa sunog, gihulat sa BFP

Gipaabot na lang sa kabomberuhan ang resulta sa autopsy sa patay nga lawas sa usa ka inahan ug sa iyang anak nga napaig sa sunog niadtong Martes sa kadlawon, Nobiyembre 10, 2026, sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay.
Kini maoy gibutyag ni FO3 Marie Grace Ambayan, chief investigator sa Bureau of Fire Protection (BFP) Talisay City, dihang nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu.
Matod ni Ambayan, nagpaabot sila sa resulta sa autopsy gikan sa Scene of the Crime Operatives (Soco) alang sa patayng lawas nila ni Amalia Nebrija, 61 anyos, ug sa iyang anak nga si Grace Joy Nebrija, 21 anyos, usa ka 3rd year nursing student.
Sumala pa niini, nakig-alayon na sab sila sa pamilya sa mga biktima ug sa mga imbestigador sa Philippine National Police (PNP) kabahin sa maong kaso. Gibutyag niya nga ang resulta sa autopsy gikan sa Soco mogawas sulod pa sa napulo ka adlaw.
Gipasabot ni Ambayan nga dili pa nila mabutyag kon aksidente ba o adunay foul play ang nahitabo hangtod nga dili nila madawat ang opisyal nga kopya sa autopsy.
Sa pagkakaron, tulo ka anggulo ang gitan-aw sa imbestigasyon: ang kandila nga kanunay dagkotan sa inahan kon mangadye sumala sa mga kabanay, ang bag-o lang gitaod nga chandelier sa sala, ug ang posibilidad sa foul play nga gilakip gihapon sa kabomberuhan aron mawagtang ang tanang pagduda.
Tungod niini, nagsumiter na sab ang BFP og mga samples nga nakuha gikan sa nasunogan ug gipadala kini ngadto sa BFP headquarters sa Manila alang sa laboratory test.
Hinuon, nasayran nga walay kontra ang mga biktima diha sa ilang dapit.
Una nang gipadayag ni Reynor Guillen, pag-umangkon ni Amalia, nga nagduda sab siya nga ang bag-ong gitaod nga chandelier maoy hinungdan sa sunog.
Matod niya, tungod sa kahinanok sa pagkatulog sa iyang iyaan ug ig-agaw, na-trap sila sa ikaduhang andana hinungdan nga na-suffocate. / GPL