AVC motors 3-peat sa Henrik Chu Tournament

Gilangkat sa AVC Motors ni Adriano "Ading" Catli ang kampiyonato sa bag-ong natapos nga 14th Season Henrik Chu Basketball Tournament nga gipahigayon sa Benedicto College Gymnasium A.S Fortuna Banilad, Mandaue City, Lunes, Hunyo 8, 2026.
Gibuntog sa AVC Motors ang SMDI Selection, 67-45, ubos sa pagpangulo sa back-to-back MVP Joseph Lumanog kinsa nipahagsa og 16 puntos ug walo ka assists inabagan sa maidlas nga panagpares nila ni Bernalo Almacin ug Cristorie Tampus nga nagkombuya ug 26 puntos..
Nipakita usab ug saktong labok ang bagetong si Eron Martinez nga nakaipabuto og duha ka sunod sunod nga tres aron ilansang ang SMDI selection, 42-26, sa pagkatapos sa ikaduhang kwarter.
Naghugpong ang mga batos ni playing coach Jeffrey Formentera sa SMDI selection pinaagi sa pagpahugot sa depensa ug hait nga opensa nila ni Danreb Falcatan, Ronaldo Fernandez ug Roland Caingcoy nga naghudlat sa AVC Motors, 48-40, nga ug nakapahugyaw sa mabagang duot sa mga dumadapig sa isig ka habig.
Niini, daling nipatawag og time out ang coach sa AVC Motors nga si Ernie Garido. Tuod man, sa pagsugod sa katapusang kwarter, ang 10-2 nga rally nga gikumboyahan nila ni Lumanog ug Almacin maoy nagwanang sa dalan alang sa AVC ug wala na gyud kini molingi pa aron ilansang ang kadaogan ug langkaton ang ikatulong sunodsunod nga kampyonato.
Sa unang duwa gipatambok lang sa HMAC Motors ni playing coach Randy Salazar ang SMDI Mac ni coach Noli Ibañez, 66-61, aron langkaton ang ikatulong dapit.
Gikan pagsugod sa duwa pirmeng naglabaw ang SMDI Mac apan sa katapusang dos minutos gipahagsa ang opensa sa HMAC aron ilugon ang labaw ug ang kadaugan.
Nahimong bayani sa team HMAC Motors mao ang panagpares nila ni Christian Palban ug Ruel Gonzalez kinsa nikulit og 16 ug 14 puntos matag usa.
Nakatampo usab sa kadaugan ang sentro nga si Mark Jimenez ug ang slasher nga Anchuvie Lucido.
Ang naparot nga SMDI Mac gipanguluhan ni Aaron Ouano ug Yaun nga may 12 ug 10 puntos matag usa.
Ang maong tinuig nga kalihukan sa paugnat sa kusog gisuportahan sa tagdumala sa SMDI ug HMAC Motors inabagan sa Freepoint Motorcycle and Parts ni John Frederick Sin ug sa negosyanteng sa Adriano "Ading" Catli. / JBM