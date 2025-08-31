AVC Motors kampiyon sa 13th Henrik Chu Cup

Gilangkat sa AVC Motors ang kampiyonato sa 13th Season sa Henrik Chu Basketball Tournament 2025 nga gipahigayon sa Benedicto College Gym sa nilabayng Biyernes, Agusto 29, 2025.
Kini human nga kulbahinam nga gipukan sa AVC Motors ni Adriano "Ading" Catli ang SMDI MAC-UFCI ni playing coach Noli Ibañez , 52-50.
Sayo nga nakaarangkada ang SMDI human nga nanginit gilayon ang ilang mga sinaligan nga sila si Aaron Ouano ug ni Smitter, 18-10
Sa Ikaduhang kwarter naghugpong ang AVC Motors ug sa hinayhinay napahakan ang labaw sa SMDI MAC ngadto sa tres puntos, 26-23.
Sa sayong bahin sa ikatulong hugna, kahugyaw sa mga dumadapig nga miabiba sa isig ka habig ang mipatugbabaw nga naglakip sa cheer leader sa SMDI MAC nga si Janine Bacaling ug sa AVC Motors nga si Lerma Sozobrado.
Ning higayona, nagpulipuli og sakmit sa labaw ang duha ka koponan nga naghatag og dugang kakulba sa panagsangka.
Natawagan ug teknikal sa referree nga si Kenneth Ypanto ang coach sa SMDI MAC nga si Noli Ibañez tungod sa grabing pagreklamo niini nga nisangko pa sa paghapak sa lamisa sa committe.
Human niadto, nagsugod ang dakung rally nga gipahagsa sa AVC Motors ug ning higayona, si Joseph Lumanog kinsa maoy napiling most valuable player (MVP) ang mitimon sa iyang team.
Miayuda kaniya ang managsuong Garrido sa pagpahagsa og 10-2 nga rally.
Sa katapusang dos minutos milusad ang SMDI sa ilang hugot nga depensa ug sa samang higayon nakapabuto og duha ka three-point bombs nga maoy nakapa egwalis, 50-50.
Apan, sa wala damha, sa inbound play dinali nga gipasa gilabay ni Jayson Catle ang bola ngadto ni Joseph Lumanog alang sa fastbreaking ug buzzer beater nga lay- up nga maoy nagselyo sa makapahugyaw nga kadaugan, 52-50. Dungan sa selebrasyon ang naglumpayat nga mga dumapig sa AVC.
Nagmalampuson ang lega pinaagi sa pagsuporta sa chairman ug tag-iya sa Freepoint Motorcycle and Parts Inc. nga si John Frederick Sin ug ang negosyante nga si Adriano "Ading" Catli inabagan sa komisyoner Noli Ibañez ug Asst. komisyoner Randy Salazar.
Sa unang duwa gipukan sa SMDI MAS ang HMAC Regional, 48-40, alang sa ikatulong pwesto. / JBM