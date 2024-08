AVRC II sa DSWD-7 nakadawat og P1.5M kantidad sa equipment

Ang Area Vocational Rehabilitation Center (AVRC) II sa DSWD sa Central Visayas nakadawat og certificate of donation gikan sa Bingo Plus Foundation, Inc. nga nagkantidad og P1.5 milyu­nes nga mga ekipo niadtong Hulyo 27, 2024 sa SM Seaside City, Cebu.

Pinaagi sa “Adopt-A-Center” Program sa DSWD Partnerships Building and Resource Mobilization Office, giila sa Bingo Plus Foundation, Inc. ang AVRC II isip usa sa ilang mga benepisyaryo sa “Future Smart E-Plus Center Program,” diin nagtumong sa pagpalambo sa digital literacy sa ilang gipili nga non-residential ug residential care facilities.

Ang Bingo Plus Foundation, Inc. nidonar og 20 ka desktop computer, tarpaulin printer, ug heat press machine ngadto sa AVRC II pinaagi sa ceremonial turnover atol sa Bingo Plus Day Carnival sa partner sa Sugbo.

Ang mga set sa mga equipment nga gihatag sa AVRC II mao ang tukmang gikinahanglan sa center alang sa pagpalambo ug paghanas sa kapasidad sa mga kliyente nga na-enroll sa lainlaing mga kurso sa pagbansay sa bokasyonal nga rehabilitasyon, sama sa commercial arts and crafts, nga espesyalista sa pag-imprinta sa mug ug t-shirt, ug uban pa.

Matod ni AVRC II OIC-Center head Florita Dabon, ang mga ekipo makatabang sa pagdugang sa laing mga espesyalisasyon, sama sa tarpaulin printing.

“We have no tarpaulin printer or a heat press machine yet in the center. With these additions to our equipment, we can capacitate our clients with the latest technology trends in commercial printing.”

Ang libre nga mga kurso sa pagbansay usa sa daghang mga serbisyo nga gitanyag sa AVRC II diin nagtumong sa paghatag sa mga kliyente sama sa mga tawo nga adunay mga kakulangan apan adunay skills aron mahimong compe­titive sa merkado sa panarbaho ug sa pagnegosyo.

Ang executives sa DigiPlus Interactive Corp., pinaagi sa iyang development arm, Bingo Plus Foundation, Inc., miingon nga ang kompanya nagtabang sa sektor nga ma-mainstream sa komunidad gamit ang digital literacy.

Busa, ang mga desktop computer motabang kanila sa ilang pagpangita og trabaho ug pagpalambo sa ilang batakang kahanas sa kompyuter.

Si DigiPlus Interactive Corp. President Andy Tsu ug Vice President for Investor, Corporate Communications, and Sustainability Celeste Jovenir, AB Leisure Exponent Inc. President Rafael Jasper Vicencio, ug DSWD 7 Assistant Regional Director for Operations Juanito C. Cantero mitambong sa turnover ceremony.

Sa tubag nga mensahe, si Cantero nagpahayag sa iyang pagpasalamat sa mga donor nga nagpakita sa tinuod nga pag-atiman sa sektor.

Naglaum siya nga kini nga paningkamot makamugna og umaabot nga kolaborasyon sa DSWD ug sa grupo.

“The new equipment would be instrumental in enhancing the skills of our clients in the AVRC II, as well as boost their confidence, making them competitive in the labor market,” pulong sa direktor.

Ang mga donasyon sa Bingo Plus makapauswag pag-ayo sa katakus sa center sa pagsuporta sa mga kliyente niini pinaagi sa vocational training courses ug auxiliary services.

Ang digital literacy mahinungdanon sa paghatag gahum sa mga tawo nga adunay mga kakulangan padulong sa kagawasan ug pagpalambo sa ilang kalidad sa kinabuhi. / PR