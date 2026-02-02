Award ni Fajardo alang sa Cebuanos

Gipahinungod ni San Miguel Beermen giant June Mar Fajardo ang labing ulahi niyang pasidungog sa Philippine Basketball Association (PBA) ngadto sa iyang katagilungsod nga mga Sugboanon.
Gitumbok mao ang labing unang Ramon Fernandez Finals MVP award nga gipangalan mismo ni PBA legend Ramon “El Presidente” Fernadez kinsa gikan sab sa Sugbo.
"Para ito sa mga Cebuano—yung mga Cebuano na nais makarating sa PBA. Sana makakuha sila ng inspirasyon sa amin ni Don Ramon," matod ni Fajardo human naangkon sa Beermen ang korona sa Season 50 Philippine Cup niadtong Dominggo, Pebrero 1, 2026. / ESL