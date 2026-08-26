Away ni Marcial isalida sa US television sa unang higayon

Sagubangon ni Filipino boxer Eumir Marcial karong Septiyembre 19, 2026, ang labing dako niyang away ning sayo nga bahin sa iyang professional boxing career sa Pechanga Arena sa California, USA.
Ning maong tahas, kontrahaon sa Olympian nga si Marcial si American Omar Ulises Huerta sa 10-round middleweight bout sa undercard sa Isaac “Pitbull” Cruz-Nestor Bravo World Boxing Council (WBC) super lightweight title fight.
Mao kini ang labing unang higayon nga isalida sa United States television ang away ni Marcial kinsa modepensa sa iyang WBC International middleweight belt.
Niini, mas determinado si Marcial nga ipakita kon unsa ang iyang abilidad ngadto sa sa US boxing fans.
“This is going to be the most important fight of his professional career. Everybody will be watching him closely, so he has to look good. It is going to be a big moment,” matod ni International matchmaker Sean Gibbons nga napatik sa gmanews.tv.
Si Marcial adunay 7-0, 4KOs nga rekord samtang si Huerta adunay 15-1-1, 13KOs nga rekord. / ESL