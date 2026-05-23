Away ni Tyson, Mayweather giuswag

Opisyal nga giuswag ang giplanohang exhibition match tali sa Hall of Famer nga si Floyd Mayweather ug Mike Tyson tungod sa injury sa kamot sa nauwahi.
Sumala sa taho sa USA Today, ang maong engkwentro gilauman unta nga ipahigayon karong Abril, apan tungod sa wa damha nga panghitabo kinahanglan kini iuswag.
“Training, punching stuff,” padayag ni Tyson. “Just a little sprain, I have to go hard, it’s the only way I’ve got to go.”
“Tyson and Mayweather will have a short moment to wait while Tyson fully recovers from a broken hand he injured during training,” matod pa sa press release.
Wala pa hinuoy gipahibawo nga bag-ong venue ug opisyal nga petsa, apan matod sa mga organizer, ipagawas ang dugang detalye sa dili madugay.
Gikataho nga ang 49-anyos nga si Mayweather makigsangka og balik ni Filipino boxing legend ug eight-division world champion Manny Pacquioa karong Septiyembre sa Las Vegas.