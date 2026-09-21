Away nila Fury, Joshua ipahigayon sa UK

Ipahigayon sa Cardiff, Wales sa United Kingdom sa ulahing bahin ning tuig 2026 ang gikahinamang heavyweight fight sa duha ka British boxers nga sila si Tyson Fury ug Anthony Joshua, taho sa The Athletic.
Base sa taho, ang gipunterya nga petsa alang ning maong away mao ang Disyembre 11 apan dili pa kini kompirmado ug puwede pa kining mausab.
Ang duha ka kampo naghuwat na lang sa kompirmasyon gikan sa Netflix, Saudi boxing powerbroker Turki Al-Sheikh ug Sela, usa ka Public Investment Fund-owned Saudi Arabian entertainment company, kon kanus-a gyud kini mapahigayon.
Ang away nga giingong nagbalor og $200 million, nakadawat og suportang pinansyal sa Netflix nga maoy naggunit sa broadcast rights niini.
Gilauman nga sulod ning semanaha, aduna nay kompirmasyon kabahin sa petsa sa away.
Ang duha ka mga boksidor niadto pang Abril ning tuiga nagkauyon nga magka-away apan naglisod sila sa pagpili og petsa ug lokasyon.
Hinuon, ning puntoha, daw hayaghayag na ang tanan ug ang kompiramdong petsa na lang gyud ang kuwang. / ESL