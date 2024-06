Awhag sa pagsuspenso ni Gwen, gibasura

Gisalikway sa Office of the President (OP) ang awhag ni Cebu City Mayor Michael Rama, kinsa nagsilbi sa iyang preventive suspension sulod sa unom ka buwan, nga suspensuhon usab si Cebu Governor Gwendolyn Garcia.

Si Rama nisang-at og reklamo batok kang Garcia atuba­ngan sa Office of President Ferdinand Marcos Jr. tungod sa “meddling o pagpanghilabot” sa gobernador sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT), mass transportation system project sa dakbayan sa Sugbo.

Si Rama nipasaka og kasong administratiba batok sa gobernador tungod sa Abuse of Authority subay sa Section 1(e) sa Administrative Order No. 23, s. 1992; pagdaugdaog ug grabi nga paglapas sumala sa Seksyon 1(c) sa Administrative Order No. 23, s. 1992, uban sa Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service, ug Paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ug sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ubos sa Seksyon 1(h) sa Administrative Order No., s. 1992.

Ang Administrative Case naggumikan sa pag-isyu ni Garcia og cease-and-desist order, pinaagi sa Memorandum No. 16-2024, nga gitumong sa Hunan Road and Bridge Construction Group Co. Project.

Apan, nakita sa OP nga dili igo ang mga alegasyon aron mahatagan og garantiya ang pag-isyu sa preventive suspension batok ni Garcia human sa preliminary evaluation niini.

Samtang, gibasura usab niadtong Miyerkules sa Court of Appeals sa Manila, ang peti­syon nga gisang-at ni suspended Mayor Michael Rama ug laing pito ka opisyal sa Cebu City Hall nga nagkuwestiyon sa suspension order nga giluwatan batok kanila sa Office of the Ombudsman.

Sa resolusyon nga giluwatan niadtong Mayo 17, 2024, nasayran nga ang Appellate Court mibasura sa petisyon ni Rama ug sa laing pito ka mga empleyado sa City Hall tu­ngod sa kapakyas sa pagkutlo og meritorious grounds kon nganong wala sila mopadayon sa ubang legal nga mga remedyo sa wala pa ipasaka ang petition for certiorari.

Ang petisyon nisupak sa mando sa Office of the Ombudsman nga nagbutang kang Rama, iyang city admi­nistrator nga abogado nga si Colin Rossel, asawa ni Rosell nga si kanhi City Assessor Maria Theresa Rosell, abogado Francis May Jacaba, Angelique Cabugao, Jay-Ar Pescante, Lester Joey Beniga, ug Nelyn Sanrojo ubos sa preventive suspension sulod sa unom ka bulan.

Nakahukom ang Korte nga i-dismiss dayon ang petisyon uban ang pag-ampo alang sa pag-isyo sa temporary restraining order ug injunction, tungod kay ang mga petitioner napakyas sa pag-file og motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman. / AML