Awto mibangga sa multicab, 15 angol
Nalimbuwad ang usa ka multicab de pasaheroan human gidasmagan sa awto alas 9:00 sa buntag, Lunes, Marso 9, 2026, sa Barangay Tuyan, Siyudad sa Naga nga niresulta sa pagkaangol sa 15 ka tawo.
Lakip sa naangol ang lima ka mga tawo nga nag-atang og kasakyan daplin sa dalan paingon sa Siyudad sa Sugbo ug ang mga sakay sa multicab ug sa awto.
Ang mga naangol mao silang Phoebe Manliquez, 30, Kiffer Alvarez, 2; Kryle Alvarez, 6; Krostoff Alvarez, 11; Eddie Niño Alabi, 23, pulos taga Barangay Tuyan, Siyudad sa Naga; Jomar Cabalquinto 48, taga Inoboran siyudad sa Naga; Danilo Bacus, 61; Reynaldo Abaquita, 36; Mary Lariosa Antonino; Zaldy Secretaria, 67; Athena Faye Avila, 16; Josephine Calago, 65; Natte John Gabriel Calago, 5; William Calago, 66; ug Willjun Calago, 42.
Sa imbestigasyon sa Naga City Police Station nga samtang nagpasakay og pasahero ang multicab nga jeep (GWW 147) nga dunay rota nga Naga-Basak nga gimaneho ni Ranulfo Torres kinsa taga Kimba San Roque, Siyudad sa Talisay, kalit lang kini nga gidasmagan sa usa ka Sedan nga dunay plate number NIH 7173 nga gimaneho ni Willjun, taga Sityo Mahayahay, Barangay Apas, Siyudad sa Sugbo.
Tungod sa kakusog sa impact, natumba ang multicab samtang ang mga nag-atang nga pasahero naapil sa pagkapiit. Dali nga gidala ang mga biktima sa tambalanan samtang ang uban nga nagrabehan gibalhin sa laing hospital.
Gihimakak sa drayber sa Sedan nga kusog ang iyang dagan tungod kay igo-igo lang kini ug wala sab siya makatulog niadtong tungora.
Matod niya atol sa interview sa media nga kalit lang matod pa na-lock ang manobela sa iyang sakyanan nga maoy nakaingon sa disgrasya.
“I tried to overtake sir nya ang steering wheel wala na nako mabawi sir kay na-lock man ang steering wheel wala na nako mabawi sa akong side. Akoa gyud tong sala kay nalahos man gyud ko kay dili na man gyud ma control sir,” matod ni Calago.
Si Police Lt. Col. Dexter Calacar, ang hepe sa Naga City Police Station, niingon nga nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon ug gipaabot pa sab nila ang kompleto nga reklamo sa mga biktima.
Awhag ni Calacar sa mga drayber nga mag-amping ug likayan ang pagpakusog sa pagpadagan. Nakita ni Calacar nga kusog nga nakapadagan si Willjun nga maoy hinungdan sa kadako sa danyos nga iyang nahimo. Kasamtangan nga gi-hospital arrest si Willjun ug mag-atubang siya og kasong Reckless Imprudence Resulting in Multiple Physical Injuries ug Damage to Property. /AYB