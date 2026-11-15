Awto ‘milupad’ human mibangga sa concrete island sa SRP; 2 angol

Naangol ang drayber sa usa ka yellow sedan ug ang usa ka lalaki nga naglingkod lang kilid sa karsada human ang maong awto nga kusog ang dagan nibangga sa concrete structure sa kilid sa karsada sa South Road Properties (SRP), dakbayan sa Sugbo, ala 1:35 sa kaadlawon, Dominggo, Nobiyembre 15, 2026.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) ug sa pamahayag sa mga saksi, nagsubay sa maong dalan atbang sa usa ka coffee shop ang yellow sedan nga gimaneho ni alyas "Mark Edgar," 21, taga Barangay Kinasang-an, dakbayan sa Sugbo.
Sa samang higayon, dunay duha ka lalaki nga nanglingkod sa concrete island sa sidewalk tupad sa nakaparada nilang Honda Beat nga motorsiklo.
Matod sa mga saksi, kusog ang dagan sa maong awto apan pag-abot sa maong dapit, wala mabantayi sa drayber ang gubaon nga bahin sa karsada. Tungod niini, niuntol ang sakyanan, nawad-an og kontrol ang drayber sa manobela, ug nidasmag sa concrete island sa sidewalk.
Gumikan sa kakusog sa impact, giingong nilupad og pila ka metros ang sedan ug niigo sa nakaparadang motorsiklo ug sa mga naglingkod, nga niresulta sa pagkaangol ni alyas "Kevin," 24, taga Barangay Dumlog, dakbayan sa Talisay.
Daling niabot sa dapit ang mga personnel sa Emergency Medical Services (EMS) sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug gidala sa lainlaing tambalanan ang duha ka angol.
Giandam na sa TEU ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Damage to Property and Physical Injury batok sa drayber sa awto nga padayon pang giatiman sa tambalanan. / AYB