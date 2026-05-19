Awto nalahos sa bakwahan sa Cordova

Usa ka puwa nga compact car nga nagsubay sa Centennial Avenue, ang highway nga naglagbas sa Barangay Alegria ngadto na sa roro port sa Lungsod sa Cordova ang nalahos ngadto sa bakhawan niadtong hapon sa adlaw’ng Martes, Mayor 19, 2026.
Unang gikataho nga na-trap ang drayber sa dihang gitabang, atol niining pagbalita wa pa matino ang identity sa drayber ug ang hinungdan sa pagkatagak sa maong awto.
Nasayran nga ang maong highway sagad maoy praktisan niadtong nagkat-on og drive sa four wheels ug motorsiklo, gumika sa kalapad sa dalan ug dili dagha’ng sakyanan nga moagi sa maong area. / FVQ