Awto'ng nadumbolan og pickup, nakaligis hinuon

Naangol ang 72-anyos nga lola human madumbol sa awto samtang nitabok sa kalsada sa Natalio Bacalso Avenue, atbang sa University of San Jose-Recoletos (USJR), Barangay Basak Pardo, Cebu City sa alas 8:24 sa buntag niadtong Huwebes, Oktubre 1, 2026.
Dali nga gidala sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang biktima nga giila sa alyas Irene, lumad nga taga Samboan, Cebu, kasamtanga’ng nagpuyo sa Basak Pardo, Cebu City.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO), nalambigit sa insidente ang Toyota Vios nga gimaneho ni alyas Joy, 43, residente sa Kinasang-an, Pardo ug ang Nissan Navarra nga gimaneho ni alyas Engil, 49, taga Banawa.
Nag-una ang Toyota Vios nga makita sa dashcam footage niini ug nakita ang pagtabok sa biktima sa karsada.
Ni-brake ang drayber sa Vios aron kahatagan og higayon ang biktima nga makatabok.
Apan ang Nissan Navara nga nagsunod sa Vios ang kalit nga nibalhin sa pikas lane ug sa iyang patipas, nadumbolan niini ang luyo nga bahin sa Vios hinungdan nga niabante ang awto ug naligsan ang lola nga nilabang niadtong higayona.
Nalagpot ug nahagba sa kalsada ang biktima, gitabang ug gidala sa ospital.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jomar Medil, hepe sa TEU, base sa imbestigasyon nga sad-an ang drayber sa Nissan Navara tungod sa kakuwang sa distansiya sa gisundan niya nga sakyanan.
Matod ni Medil, nagkasabot ang duha ka drayber nga dili na magpasaka og reklamo batok sa usa'g usa.
Niuyon sab ang drayber sa Nissan Navara nga mogasto sa kadaot sa Toyota Vios ug nagkasabot sab ang duha ka partido nga ilang tabangan og gasto sa pagpatambal sa 72-anyos nga biktima.
Bisan pa sa ilang panagsabot, nag-isyu ang TEU og Temporary Operator’s Permit (TOP) sa drayber sa Toyota Vios human napakyas pagpakita sa Official Receipt (OR) sa sakyanan.
Pasakaan sab og kasong reckless driving ang drayber sa Nissan Navara.
Girekomendar sab sa TEU sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang pagbakwi sa lisensya sa drayber sa Nissan Navara. / AYB