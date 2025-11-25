Ayton di kaduwa batok sa Clippers

Nagdugang og usa ka big man ang Los Angeles Lakers aron makatapak sa haw-ang nga nabiyaan ni Deandre Ayton, kinsa wala nakatiwas pagduwa sa kadaugan sa Lakers batok sa Utah Jazz, 108-106, human nakasinati og right knee contusion niadtong Lunes, Nobiyembre 24, 2025 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).
Gianunsyo sa Lakers nga dili makaduwa si Ayton karong Miyerkules, Nobiyembre 28, batok LA Clippers.
Sa nahitabo ni Ayton, gikuha sa Lakers si 6’10” big man Drew Timme pinaagi sa two-way contract. / Gikan sa wires