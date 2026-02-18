Ayton gidudahan naa’y marijuana

Natanggong kadiyot sa Lynden Pindling International Airport sa Bahamas si Los Angeles Lakers center Deandre Ayton gumikan sa pagduda nga aduna siya’y dala nga gamay nga gidaghanon sa marijuana.
Gipasabot sa abogado ni Ayton nga si Devard Francis nga ang marijuana dili gikan sa bag ni Ayton.
Giklaro ni Francis nga nasuta sa kapulisan nga dili gikan sa bag ni Ayton ang marijuana apan gipadayon gihapon niini ang imbestigasyon. Gibuhian ra sab dayon ang kanhi No. 1 pick sa National Basketball Association (NBA). / Gikan sa wires